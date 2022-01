Bestuurder die met gsm bezig is rijdt frontaal op tegenligger in Nieuwpoort: drie gewonden

Het ongeval gebeurde zaterdag even na 15 uur op de Diksmuidse Weg in Ramskapelle, deelgemeente van Nieuwpoort. In een bocht ter hoogte van een hoeve kwam het tot een zware frontale botsing tussen een elektrische Audi en een Mercedes S-Klasse. Volgens de politie was de 33-jarige bestuurder van de elektrische Audi naar zijn gsm aan het kijken. Toen hij zijn blik opnieuw op straat richtte, kon hij een frontale botsing met de Mercedes niet meer vermijden. De ravage was enorm.

In de Mercedes zat een koppel uit Koksijde: de man van 62 reed, zijn vrouw van 63 zat naast hem. Zij is er het ergst aan toe. De vrouw zat gekneld, de brandweer moest haar bevrijden. Ze liep breuken op aan de ribben, ruggenwervel, middelvinger en pink. Haar man liep kneuzingen op en een wonde ter hoogte van de wenkbrauwen. De bestuurder van de Audi E Tron had alleen wat pijn aan zijn schouder. Hij was niet alleen onoplettend door met zijn smartphone bezig te zijn achter het stuur, maar had ook te veel gedronken. De politie heeft zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.