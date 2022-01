Wachten op duidelijkheid over de boosterprik voor jongeren: "Het gaat niet enkel over op reis gaan"

"Om Israël binnen te mogen moeten we volledig gevaccineerd zijn, mét boosterprik voor mijn (tiener)dochter", legt ze uit in "De ochtend" op Radio 1. "Anders moeten we 10 dagen in quarantaine. En in tegenstelling tot hier in België wordt dat wel gecontroleerd. Moesten we die regels niet naleven krijgen we een boete van 2.500 euro." Ze moet dus kiezen tussen haar familie niet bezoeken of een deel van haar gezin niet meenemen.