Brusselse fietsbrigade schreef in 2021 bijna 90.000 boetes uit

Stevens ziet nog andere evoluties in de cijfers. Zo waren er 30 procent meer inbreuken op parkeren op het voetpad. "We gaan daar direct mee aan de slag. Samen met de bestuurlijke overheden gaan we proberen voetpaden beter te beschermen."



Incidenten met elektrische steps kwamen afgelopen jaar ook geregeld in het nieuws. Dat ziet de fietsbrigade ook in hun cijfers. "Er zijn steeds meer klachten over gevaarlijke rijgedrag van fietsers en steps", zegt de hoofdinspecteur. "We hebben ingezet op extra controles en uitvoerig gesensibiliseerd. Iedereen die de voetganger in gevaar brengt, zal beboet worden."