Wat is plan van "meestertacticus" Poetin in Oekraïne? "Enige logica is dat er geen logica bestaat in Poetins hoofd" 

Maar reden tot paniek is er dus zeker niet, zegt Pyvoravov. Hij treedt zijn president Volodymyr Zelensky bij, die eerder de Russische troepenopbouw relativeerde en zijn landgenoten zei zich niet te veel zorgen te maken. Het is de Russen veeleer te doen om destabilisatie, zegt Pyvoravov.

"Wat hij (de president) wil zeggen is dat je kunt rekenen op onze bewapende troepen. Panikeer niet. We leven al acht jaar in stress. Rusland stuurt heel wat destabiliserende signalen uit, zoals economische cyberaanvallen. Wat ze willen doen is ons investeringsklimaat en onze economie beschadigen."

Want een democratisch en succesvol Oekraïne is een doorn in het oog van Poetin, die de oude Sojetunie opnieuw wil opbouwen, zegt de vertegenwoordiger nog: "Enerzijds maakt Oekraïne deel uit van zijn plan voor een Sovjetunie 2.0. Anderzijds is een succesvol Oekraïne als een graat in de keel voor Poetin."