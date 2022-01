Duo rijdt in Westkapelle met auto in waterplas, trekt zich op droge en stapt weg zonder hulpdiensten te bellen

De wagen was eerst over de rotonde en dan door de vangrails gereden, om wat verderop in het water te belanden. Na de oproep van de toevallige passant snelden de brandweer met duikers, de ziekenwagen en politie ter plaatse. De duikers gingen in het water maar troffen een lege auto aan. “De inzittenden werden later op de avond aangetroffen", legt commissaris Frederic Neirynck van de lokale politie Damme/Knokke-Heist uit. "Het ging om twee personen. Ze waren te voet onderweg in de richting van Nederland."