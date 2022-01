Erik Van Looy op theatertournee: "Ik stoef veel in de show, maar haal mezelf ook naar beneden"

De presentator van het populaire tv-programma bleef ook bezig met film in zijn professionele leven. Natuurlijk als regisseur van de bekende Vlaamse films "De zaak Alzheimer" en "Loft", maar ook als filmreporter bij het televisieprogramma 'De laatste show'. Daarin deed hij telkens een luchtig interview met een Hollywoodster, waarbij de vraag hoorde of hij de acteur of actrice in kwestie mocht kussen. "Dat lukte meestal. Behalve bij Cher. Ik zei: “Ma Cher, since I was a little boy I dreamed of kissing you”, en ze antwoordde: “Keep dreaming!""