Groen en Open VLD willen volgende week oplossing voor dure energiefactuur: "Nu is het money time"

Socialisten en christendemocraten namen vanmorgen niet deel aan het energiedebat in "De zevende dag", de liberalen en de groenen waren er wel. Opvallend: Open VLD-fractieleider Maggie De Block doet een eventuele btw-verlaging voor energie niet langer af als "boerenbedrog", zoals ze vorige week wel nog deed. Volgens De Block liggen er nu beter becijferde voorstellen op tafel.

Maar het moet nu eindelijk toch eens vooruitgaan, want aan de beslissing is een verlenging van het sociaal tarief gekoppeld, en dat systeem vervalt vanaf 1 februari als het niet wordt verlengd. "Als er over het sociaal energietarief voor de mensen geen akkoord is - dat is een korting op de factuur van 800 euro voor 20 procent van onze gezinnen - krijgen die mensen volgende week een brief in de bus met de blijde boodschap dat hun sociaal tarief stopt", waarschuwt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt.

"Voor ons is het extreem belangrijk dat de regering snel een beslissing neemt", aldus De Vriendt. "Dus: volgende week moet het kernkabinet bijeenkomen. De tijd om te debatteren is voorbij. Nu is het money time, het moment van de waarheid is daar. Er moet volgende week een oplossing komen." Hij erkent dat de regering "onder hoogspanning staat".

Toch gaat hij ervan uit dat het in orde komt. "Ik ook", vult Maggie De Block aan. "De regering is het erover eens dat er snel een oplossing moet komen." Volgende week wordt met andere woorden cruciaal voor uw gas- en elektriciteitsfactuur.