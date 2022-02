Haaltert krijgt 22 hectare nieuw bos

De komende drie jaar zullen er zo’n 50.000 bomen aangeplant worden op het terrein langs de Hoomweg. “Het gebied zal een corridor vormen waar onder andere dieren zich thuis zullen voelen", zegt Bob Lambrechts van Natuurpunt Haaltert. "Het moet daarnaast zorgen voor een sterkere natuur. Het gebied sluit aan op Den Dotter. Op die manier krijgen we een mooie aaneengesloten groene vlakte.”



Ook het gemeentebestuur is blij met het project. “Vandaag vallen de puzzelstukken goed”, zegt bevoegde schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Ons doel als gemeente was om binnen deze legislatuur 6 hectare bos te creëren met 18.000 bomen. We hadden op voorhand niet durven dromen dat we er nog eens 17 hectare bovenop gingen krijgen.” De gemeente zal daarom haar steentje bijdragen en 150.000 euro budget voorzien voor de aanplant.

Midden maart worden symbolisch de eerste bomen aangeplant. Iedereen die zin heeft mag meehelpen. Daarna komt er nog een grootschalige plantactie in het najaar.