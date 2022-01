Afwezige leerkrachten in basisonderwijs kunnen al na één dag vervangen worden

Dat probleem wordt nu opgelost doordat afwezige leraren al na één dag kunnen worden vervangen. Het gaat om een tijdelijke mogelijkheid voor scholen die in de problemen komen door een personeelstekort. "We geven scholen extra middelen en extra mogelijkheden om extra mensen in te zetten", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Scholen zullen nog altijd vervangers moeten vinden, maar nu krijgen ze in ieder geval de mogelijkheid om sneller te schakelen."

Het nieuwe systeem blijft al zeker tot 31 maart bestaan, om in te kunnen spelen op de omikron-golf.