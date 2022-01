Linda de Mol over "sensatiezoekende opiniemakers" na "The voice"-schandaal: "We zijn machtig en dan moet je kapot"

Sinds klachten over wangedrag achter de schermen bij "The voice" binnenstroomden, wordt in de Nederlandse media ook gespeculeerd over de sfeer binnen de De Mol-clan. Haalt het zakelijke schandaal de familiale banden onderuit? "Komen we erachter dat de familie de Mol niet zo hecht is als we dachten", wordt geïnsinueerd?



Linda de Mol zet dat recht: "We zijn rijk en machtig, dus dan moet je kapot. Van mijn rijkdom deel ik jaarlijks de helft met mensen die het financieel zwaar hebben. De macht is gratis af te halen."



Ze sluit haar artikel af met een oproep aan de slachtoffers: zij kunnen haar contacteren zodat ze hen persoonlijk kan vertellen dat ze van niets wist. "Ik had er iets aan gedaan als ik het geweten had."