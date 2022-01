De zondagsmis in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Aarschot ziet er één keer per maand voortaan iets anders uit. De kerkgangers worden er verwelkomd door een kerkbaljuw, in de volksmond ook gekend als 'Suisse'. Het is een oude functie die opnieuw ingevoerd wordt en ceremoniële luister terugbrengt naar de misviering. Bekijk hieronder de reportage.