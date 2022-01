Nederlandse shoppers bezorgen Antwerpen, Hasselt en Gent betere winterkoopjes dan vorig jaar

Wat opvalt, is dat Nederlandse shoppers alleen naar de grote steden trekken om te winkelen. "In kleinere steden, zoals Aalst en Sint-Niklaas, zien we geen effect van Nederlandse shoppers op de winterkoopjes", vertelt Delanghe. "Nederlanders shoppen vooral in de grote steden die ze kennen, ze nemen niet de afslag naar kleinere steden. Omdat ze die niet kennen. Ze trekken in de eerste plaats naar Antwerpen en Hasselt, dichtbij de Nederlandse grens."

"Maar als ze hoorden dat het daar te druk was, reden ze door naar Gent om te winkelen." Daar stopte het dan wel. Nog doorrijden naar Brugge? "Neen, dat bleek te ver", lacht Isolde Delanghe. "We hebben in Brugge wel wat Nederlandse toeristen gezien, maar een merkbaar aantoonbaar effect op de verkoop in de winkels is er zeker niet." De winkeliers in West-Vlaanderen hebben nu tijdens de winterkoopjes evenveel verkocht als vorige winter.