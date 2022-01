Justin Bieber betaalt 1,1 miljoen euro voor digitale afbeelding en treedt toe tot felbegeerde "Bored Ape Yacht Club"

Biebers aankoop is niet de duurste te noemen. Een van de duurste NFT's -zoniet de duurste - is een gezamenlijke aankoop van meer dan 26.000 verzamelaars van het digitale kunstwerk "The merge" (foto onder). Het werk van de anonieme kunstenaar Pak was in december goed voor het astronomische bedrag van 82,3 miljoen euro.



Ter vergelijking: het hoogste bedrag dat ooit op een veiling betaald werd voor een werk van een nog levende kunstenaar staat op naam van de Brit David Hockney. "Portrait of an artist" ging in 2018 onder de hamer voor 90,3 miljoen dollar of 81 miljoen euro.