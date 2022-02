Ruzie tussen Eeklo en Maldegem over kerk Balgerhoeke: dossier bij Raad van State

Eeklo is wel niet van plan om op de beslissing van de Raad van State te wachten. "De kerk van Balgerhoeke is al 10 jaar in slechte staat en moet dringend gerestaureerd worden. Het regent binnen, waardoor de organist soms letterlijk in de regen zit. En het is ook gevaarlijk, want de insijpelingen kunnen kortsluiting veroorzaken door de elektriciteitsdraden in de buurt."

Maar wie de restauratie uiteindelijk zal betalen, zal later duidelijk moeten worden.