Streamingdienst Spotify neemt maatregelen tegen desinformatie na boycot van Neil Young en Joni Mitchell

Spotify gaat aan alle podcasts die het coronavirus aanhalen links toevoegen die gebruikers zullen leiden naar feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over COVID-19. "Op basis van de reacties van de voorbije weken is me duidelijk geworden dat we de plicht hebben om meer evenwicht te brengen en toegang te bieden tot informatie die breed aanvaard wordt in medische en wetenschappelijke kringen", stelde Ek.