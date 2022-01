Presentatrice Evi Hanssen stopte twee jaar geleden met alcohol: "Mijn leven is gemakkelijker geworden"

Kinderarts Nico van der Lely richtte jaren geleden al de stichting "Jeugd en alcohol" op waarmee hij grote successen boekte in Nederland. Hij komt nu naar Antwerpen om er naar Nederlands model een "Polikliniek jeugd en alcohol" op te richten: "De cijfers van mutualiteiten tonen alvast dat het probleem groter is in België dan het was in Nederland." Er is dus werk aan de winkel.