Amerikaanse ex-president Trump belooft veroordeelde bestormers Capitool gratie mocht hij opnieuw aan de macht komen

De bestorming van het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington D.C., vond plaats op 6 januari 2021. Honderden aanhangers van Trump, toen nog president, trokken het Capitool binnen in een poging om de officiële bevestiging van de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van november 2020 te dwarsbomen.

Sindsdien zijn al meer dan 700 mensen opgepakt en aangeklaagd wegens federale misdrijven die ze die dag begaan zouden hebben, zoals het aanvallen van politieagenten en samenzwering. Sommigen van hen zijn al veroordeeld en er zullen er allicht nog meer volgen.

Maar Trump vindt het allemaal onrechtvaardig. "Die mensen worden zo oneerlijk behandeld", zei hij op een politieke bijeenkomst in Conroe, in de staat Texas. "Als ik opnieuw kandidaat ben en we winnen, dan zullen we de mensen van 6 januari eerlijk behandelen en als gratie nodig is, dan zullen we hen gratie geven", beloofde hij. "Het is een schande wat die onverkozen commissie aan het doen is", klonk het, verwijzend naar de commissie in het Congres die de bestorming van het Capitool onderzoekt.