Weggeefwinkel voor sportkledij opent in Brussel

De kostprijs blijft een groot obstakel om te beginnen te sporten, maar enkel helpen met het inschrijvingsgeld is soms niet genoeg. "Uit studies en ervaring uit de praktijk blijkt dat sportkledij ook een grote drempel vormt", zegt Jonas. "Om inschrijvingsgeld te betalen is er gelukkig veel hulp, maar geld voor sportkledij kan ook oplopen. Dat is er voor veel gezinnen te veel aan", zegt hij.



Daarom is Sportswitch altijd op zoek naar sportkledij in goede staat. "Alle soorten sportkledij zijn welkom", zegt Jonas. "Je kan in de winkel terecht of bij inzamelboxen verspreid over Brusselse sportinfrastructuur." Voor meer informatie om sportkledij te kopen of te doneren, kan je hier terecht.