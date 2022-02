Vlaanderen vraagt uitleg aan Gentse sociale woonmaatschappij die 3.500 sociale woningen wil verkopen

Maar de sociale woonmaatschappij Volkshaard ziet opsplitsing en fusie niet zitten. Waarom dat niet lukt, is niet duidelijk. Volgens haar is alleen verkoop een optie. "We zijn inderdaad van plan om de sociale woningen te verkopen aan de fusie, maar dat zal wel tegen een faire prijs zijn. Wij hebben nooit over 350 miljoen euro gesproken. Met de opbrengst kunnen wij dan verder investeren in de gemeente waar wij actief blijven, buiten Gent. We zijn zeker niet van plan om te verkopen aan de private markt."

Ze verzekert daarnaast dat er voor de inwoners niet veel zal veranderen. "Zij krijgen gewoon een andere huisbaas, dat is het verschil", zegt Hans Heyse van Volkshaard.