4 jonge mannen gewond nadat ze in Moorsele uit de bocht gaan

De 4 jonge mannen zaten in een wagen die aan hoge snelheid naar het centrum toe reed. In een bocht naar rechts verloor de bestuurder, een 28-jarige man, de controle over het stuur. De auto botste tegen een tuinhek en een boom en ging overkop. Alle 4 inzittenden werden naar ziekenhuizen in Menen en Kortrijk overgebracht. Niemand raakte levensgevaarlijk gewond.