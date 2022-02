Aalst probeert personeelstekort aan te pakken met nieuwe campagne: "Tekort in administratie en jobs in de zorg"

"Werken voor Aalst, da's thuiskomen", met die slogan probeert Aalst werkzoekenden te overtuigen om voor de stad te komen werken. Aalst zag de laatste jaren een grote uitstroom van personeel, vooral in de zorg. En daarom start de stad nu een grote campagne om mensen te lokken. Aan de hand van filmpjes wil Aalst mensen warm maken voor een job.

Burgemeester Christoph D'Haese zoekt mensen in alle sectoren: "Er zijn een aantal sectoren waar we heel wat volk kunnen gebruiken, zowel administratieve jobs als in de zorg. Zeker in de woonzorgcentra komen we handen te kort. Het is al langer zo en niet alleen in Aalst dat de uitstroom groter is dan de instroom. Als er 100 mensen uitstromen, zijn er ongeveer 81 die instromen. Het is belangrijk dat we hierover waken. Op die manier kunnen we de dienstverlening voor de burger op een goeie manier verder zetten."