KLAAR: Alcohol en jongeren

Omdat alcohol nefast is voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van jongeren, is het sinds 2009 verboden om alcohol te verkopen aan al wie jonger is dan 16 jaar. Voor sterke drank, zoals whisky, gin of wodka, geldt het verbod zelfs tot 18 jaar.

Toch bleek in 2018 uit verschillende controles dat minderjarige jongeren nog altijd probleemloos alcohol konden kopen. Omdat daar uitvoerig over werd bericht in de kranten, zou je verwachten dat de winkeliers strenger zijn gaan toekijken op de verkoop van bier, wijn of sterke drank. Maar klopt die veronderstelling ook? Hoe moeilijk of makkelijk is het vandaag voor minderjarigen om alcohol te kopen?

Britt, Jan en Thomas nemen de proef op de som en schakelen de hulp in van zes tieners, jonger dan 16 jaar. Voorzien van een verborgen camera proberen zij aan de kassa en via de selfscan in supermarkten en in nachtwinkels alcohol te kopen.