Uitgever van "Het verraad van Anne Frank" biedt excuses aan: "We stellen beslissing om boek bij te drukken uit"

"We bieden onze oprechte verontschuldigingen aan, aan eenieder die zich door het boek gegrief acht." Met die woorden besluit uitgeverij Ambo Anthos een brief aan al haar auteurs waarin ze reageert op de commotie die is ontstaan rond "Het verraad van Anne Frank", een vertaling in het Nederlands van "The betrayal of Anne Frank" van Rosemary Sullivan die eerder deze maand in haar beheer is verschenen.