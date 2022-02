Basisschool in Bovekerke geëvacueerd na rookontwikkeling

"Bij aankomst was iedereen perfect geëvacueerd”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Een dikke pluim voor het personeel van de school hier in Bovekerke. In de kelder konden we het probleem lokaliseren bij de mazoutbrander. Die was oververhit geraakt en dat zorgde voor de rook. Na ventilatie kon alles veilig verklaard worden. Het toestel werd buiten dienst gesteld. Daarna hebben we de kinderen op een speelse manier in de kerk uitgelegd wat er gebeurd was. Ze vonden het best spannend.”