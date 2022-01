Bedrijf uit Herentals huurt diëtiste in voor personeel: "Geen bouletten en mexicano's meer tijdens de middagpauze"

"Samen op ons gewicht letten, motiveert wel om het vol te houden. We praten er ook regelmatig over, en of we niet te veel drinken. Samen sporten tijdens de lunchpauze is voorlopig nog niet aan de orde, omdat veel personeel op de baan is maar misschien kunnen we dat wel in het achterhoofd houden, voor de toekomst", besluit Van Hoeck. De kosten van de diëtiste worden betaald door het bedrijf.