Bekendste politiehond van Halle met pensioen: "Kilian was naast echte collega, vooral een vriend"

"In mei wordt Kilian elf jaar, tijd om met pensioen te gaan", vertelt inspecteur Sophie van de Halse politie. "Kilian is een patrouillehond, met hem liepen we vooral rond in de winkelstraten of in de diefstalgevoelige wijken. Maar ook op fuiven en betogingen was Kilian soms aan het werk. Hij moet mensen afschrikken, als ik hem zeg dat hij moet blaffen, dan doet hij dat. En als de persoon in kwestie echt niet wou meewerken, dan liet ik Kilian bijten."