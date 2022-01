"Bushokje" pal voor raam van appartement in Beringen:  “Om half vier is het zonlicht al helemaal weg”

Het bankje van de Lijn werd wel op een heel ongelukkige plek geplaatst. Pal voor een appartement. De huurder op het gelijkvloers en de eigenaar zijn er niet over te spreken en hebben hun beklag al overgemaakt aan het gemeentebestuur. "Dit is toch helemaal te gek. Hoe moeten we nu onze vensters kuisen? Op het bankje van De Lijn gaan staan? Er is geen ruimte tussen het hokje en de woning. En om half vier moeten we het licht al aansteken. Het zonlicht is dan al helemaal weg", klinkt het bij de bewoners.