Café in Oostende krijgt tweede keer in week tijd inbrekers over de vloer: "Schade en verlies opgelopen tot 5.000 euro"

De eerste inbraak dateert van de nacht van zondag 23 op maandag 24 januari. Het was werkneemster Suzy Meyskens die de inbraak 's morgens vaststelde. “Op camerabeelden is te te zien hoe twee mannen, in het zwart gekleed en hun gezichten bedekt met mondmasker en kap, met een schroevendraaier de deur forceren", vertelt zaakvoerster Pascale Devos.



“Ze zochten overal rond en gingen ook naar de kelder. Daar braken ze de kluis open en namen de inhoud mee. Een van hen dronk nog een appelsapje. Ze probeerden ook de lade van de bingo te forceren, maar dat mislukte. Tot slot namen ze twee flessen sterke drank mee."

Pascale, al 13 jaar zaakvoerster, was amper bekomen van de inbraak toen er afgelopen vrijdagnacht opnieuw ongewenst bezoek was. “Ze kwamen precies langs dezelfde weg binnen. Nochtans was de deur al hersteld. Dit keer werden alle flessen sterke drank gestolen. Ze vonden geen geld want de kassa was leeg."