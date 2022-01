Dakloze Patrick Geraerts krijgt sociale woning na 1,5 maand actievoeren: “Ik ben zo opgelucht”

Patrick Geraerts woont al sinds 10 december op straat nadat hij de huur van zijn vorig appartement niet meer kon betalen. Nu mag hij op 1 februari naar een appartement met 1 slaapkamer gaan kijken. “Maar ik aanvaard het appartement zonder problemen. Ik ben zeer opgelucht”, klinkt een blije Geraerts. “De hele dag op straat rondhangen is niet gezond, zeker niet in de winter. De dakloze voerde al anderhalve maand samen met oppositiepartij PVDA actie tegen het tekort aan sociale woningen in Hasselt.