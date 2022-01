Maak kennis met BLUAI, Shaka Shams en Ila: winnaars "De Nieuwe Lichting 2022", de talentenjacht van Studio Brussel

De hele week Belgische muziek centraal bij VRT

De VRT zet opnieuw zijn schouders onder de Week van de Belgische muziek. Samen met VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector, steekt de openbare omroep de Belgische muzieksector een hart onder de riem. Die heeft het al twee jaar erg moeilijk door de coronapandemie.

Nog de hele week zijn er op alle netten extra initiatieven rond artiesten van bij ons. Alles is te volgen via VRT NU. Daar vind je ook een uitgebreide greep uit het muziekarchief van de VRT.

Studio Brussel zendt de hele week uit vanuit het Wilde Westen in Kortrijk en pakt uit met De Nieuwe Lichting, een wedstrijd voor jong talent. Ook Klara zet jong talent in de kijker in De Twintigers. Wie is de nieuwe generatie die de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek zal kleuren in ons land?

Radio 2 lanceert een nieuwe docureeks "Achter de artiest", met backstagereportages door de ogen van de muzikanten achter Laura Tesoro, Bart Peeters en Niels Destadsbader. Op de Radio 2 Bene Bene muziekstream is een top 1000 te horen van Belgische muziek.

MNM zendt op vrijdag de Bravo België Top 100 uit, met de favoriete Belgische muziek van de MNM-luisteraar (stem hier). Op Radio 1 is er van maandag tot vrijdag Belpop Helden waarin Belgische artiesten een eerbetoon brengen aan hun Belgische idool. Zaterdag volgt dan de Belpop 100, met de favoriete Belgische muziek van de Radio 1-luisteraar (stem hier).

Op Canvas zijn er de Toots Sessies en op Eén kookt Jeroen Meus in "Dagelijkse kost" op muziek van eigen bodem.

Meer info over de week van de Belgische muziek kun je hier vinden.