De tijger doet het opnieuw beter: "Achteruitgang die al een eeuw werd waargenomen, is omgebogen"

Er werd een actieplan opgezet met focus op een betere bescherming en uitbreiding van de (versnipperde) leefgebieden van de tijgers. "Op sommige gebieden is succes geboekt en in sommige gevallen zijn de verwachtingen overtroffen", meldt het WWF.

Zo is in het Royal Manas National Park in Bhutan het aantal tijgers verdubbeld. In een nationaal park in Rusland, dat ook focust op het behoud van luipaarden, is het aantal tijgers verdrievoudigd.

China stelde dan weer een groot beschermingsgebied in voor de tijger, en het Khata Forest-gebied, een corridor voor wilde dieren tussen India en Nepal, is met een factor 30 toegenomen. De doorgangsplaats is de voorbije vijf jaar door 46 verschillende tijgers gebruikt.