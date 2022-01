Debutante Caro Van Thuyne maakt kans op Libris Literatuur Prijs (als enige Vlaamse naast 17 Nederlanders)

De Vlaamse Caro Van Thuyne pronkt, samen met 17 andere romans van Nederlandse auteurs, op de longlist van de Libris Literatuur Prijs, één van de drie grote literaire onderscheidingen in het Nederlandse taalgebied. "Lijn van wee en wens" van Caro Van Thuyne, haar eerste roman, is een verhaal over rouw. Het is meteen de enige roman uit Vlaanderen op de longlist van de Libris. Ook voor de de nieuwe Boon-prijs is maar één van de tien genomineerde boeken van een Vlaamse auteur.