Directeur rusthuisketen Orpea ontslagen, ook in Antwerpen en Oostende vestigingen die op zwarte lijst staan

In Frankrijk heeft rusthuisketen Orpea zijn directeur ontslagen. Het bedrijf was in opspraak gekomen nadat een onderzoeksjournalist heel wat mistoestanden in de commerciële rusthuizen had blootgelegd. Ook in Vlaanderen zijn er vestigingen, in Antwerpen en Oostende, waar er klachten over verwaarlozing van patiënten zijn en die op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid staan.