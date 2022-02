Gemeente Anderlecht betaalt 21.000 euro voor 11 nepcamera’s

Volgens bevoegd schepen van Netheid Allan Neuzy (Ecolo) ligt de aankoopprijs van een goeie nepcamera een stuk hoger dan 20 euro. "We zetten inderdaad nepcamera's in omdat inwoners het verschil tussen een echte en een valse camera niet zien. Maar die valse camera's kosten echt wel meer dan 20 euro. Mochten we valse camera's voor 20 euro kopen, dan ziet de inwoner dat onmiddellijk, dat kan toch niet de bedoeling zijn", stelt Neuzy. "Daarbij moeten deze camera's ook nooit hersteld worden, wat ons een besparing zal opleveren", grapte iemand anders in de gemeenteraad.