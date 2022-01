Gent in 2024 gaststad van grootste Europese jazzconferentie

De conferentie van vier dagen maakt tijd voor netwerkmomenten, werkgroepen en paneldiscussies maar er komen ook showcases voor Belgische jazzmuzikanten. Daar zijn behalve de Europese professionals ook het grote publiek welkom. De selectie van welke bands er gaan optreden, moet nog worden gemaakt.

JazzLab, Handelsbeurs, VI.BE en Muziekcentrum De Bijloke zijn samen gastheer van dit prestigieuze event, het grootste in zijn soort in Europa. The European Jazz Conference zal van 12 tot en met 15 september 2024 in Gent plaatsvinden.