Harde wind zorgt voor extra werk voor Gentse papierophalers: “raap zelf zoveel mogelijk weggewaaid papier in de straat op”

De afvalophaler vraagt om het oud papier in een stevige doos aan te bieden of met een touw samen te binden. “Mensen steken karton soms in een papieren zak”, stelt chauffeur Dirk vast. “Dat is te licht wanneer het stevig waait. Bovendien scheurt een papieren zak snel bij regenweer en dan belandt het papier ook op straat wanneer we het in de vuilniswagen willen gooien.”

Ivago roept op tot burgerzin en vraagt de mensen om het weggewaaide papier en karton zoveel mogelijk zelf op te rapen. Zo kunnen de ophalers sneller hun werk doen.