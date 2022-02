Heeft het Westen beloftes aan Rusland over de uitbreiding van de NAVO niet nageleefd?

En de gesprekken gingen over de Duitse hereniging, niet over NAVO-uitbreiding. Toen de Duitse hereniging werd vastgelegd in het 4+2 verdrag (De 2 Duitslanden + de geallieerden, dus ook de Sovjet-Unie) werd de NAVO overigens zelfs helemaal niet vermeld. Gorbatsjov had geen schriftelijke garantie afgedwongen. Alles wat overbleef was een mondelinge belofte tijdens confidentiële gesprekken. Volgens Gorbatsjov ging die belofte overigens niet over NAVO-uitbreiding maar over Duitsland. In een interview in 2014 zei hij dat het altijd ging over de stationering van NAVO-militairen in de voormalige DDR, niets meer en niets minder.