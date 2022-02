Propaganda en desinformatie, de krachtigste oorlogswapens van het Kremlin

Hetzelfde kan gezegd worden over het bericht van het Russische persbureau RIA Novosti dat de Amerikanen in oktober een lading chemische wapens naar Kiev overvlogen. Een tweede lading zou in november zijn aangekomen en opgeslagen ergens in de stad Charkov, op een vijftigtal kilometer van de grens met Rusland. Volgens de Russische Defensieminister Sergej Sjojgoe maken de vermeende wapens deel uit van een plan om het opstandige Donetsbekken te bestoken.

De tactieken doen sterk denken aan die van de burgeroorlog in Syrië. Toen daar in 2013 voor het eerst in de strijd gifgas werd ingezet, berichtte RT onmiddellijk dat het om een geënsceneerde daad ging. Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad, beschuldigde België er ook van bewust burgers te bombarderen. Daarvoor gebruikte het een vervalste kaart, Belgische F-16's oppereerden in die tijd in Irak en niet in Syrië.