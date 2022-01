Hoe groot is de dreiging voor Oekraïne? "Uiteindelijk is er niemand die het weet"

Rusland staat op het punt Oekraïne binnen te vallen. Al weken staan de media in het westen er bol van. Maar hoe reëel is die dreiging? Of hebben we hier vooral te maken met een escalerende woordenstrijd tussen het Kremlin en het Westen? Volgens Oekraïne-kenner Marijn Trio is er eigenlijk niemand die het weet.