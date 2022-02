Speler buiten westen geslagen tijdens voetbalwedstrijd in Machelen; club mag niet meer spelen op gemeentelijk terrein.

Voetbalploeg FC Machelen mag intussen al een week niet meer spelen op het veld van de gemeente. Dat had het gemeentebestuur al beslist, naar aanleiding van een reeks incidenten de jongste tijd. Sportschepen Peter Roose (N-VA): "De club kwam reservaties niet na en zette andere ploegen onder druk om hun reservaties van de terreinen te veranderen. Eind november is het helemaal uit de hand gelopen met vechtpartijen tijdens en na een wedstrijd tegen Vossem. Dan hebben wij de procedure tot uitzetting definitief in gang gezet. Maar dit weekend hebben ze dus wél nog een wedstrijd gespeeld, met de bekende gevolgen."

"In principe zouden ze deze week nog een inhaalwedstrijd spelen tegen Vossem, maar die laatste ploeg heeft al bedankt en speelt dus niet. En als het van ons afhangt, zetten ze hier geen voet meer binnen, niet voor trainingen of wedstrijden of wat dan ook", stelt de schepen.