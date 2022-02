Ingrid Kempeneers legt eed af als waarnemend burgemeester Sint-Truiden

CD&V-schepen Ingrid Kempeneers zal haar partijgenote Veerle Heeren vervangen als burgemeester tot en met 31 juli. Want Heeren werd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) voor zes maanden geschorst omdat ze zichzelf en haar entourage vorig jaar vervroegd liet vaccineren. Heeren blijft wel nog in de gemeenteraad zitten.

Kempeneers is niet van plan om grote veranderingen door te voeren in haar zes maanden bewind, vertelt ze in "Start Je Dag" op Radio 2 Limburg. "Het is belangrijk dat we het beleid laten doorlopen." Advies aan haar voorganger vragen, zit er dan weer wel in. "Ik ga niet de hele tijd overleggen met Veerle, maar het zou kunnen dat ik wel eens om raad ga vragen. We zien mekaar nog regelmatig", klinkt het.