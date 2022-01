Spanning rond release nieuwe album stijgt bij Stromae: "Mensen reageren anders sinds ik weer in de media kom"

"Sindsdien is het niet meer hetzelfde als ik op straat kom", zegt hij. "Ik kom op dezelfde plekken zoals gewoonlijk, maar de mensen reageren anders. Dat is grappig. Dat is het effect van de televisie en de media."

Het was trouwens een idee van zijn broer, Luc Van Haver, om de single voor te stellen in het TF1-journaal. Platenfirma Universal dacht dat het nooit zou lukken, maar de ploeg van TF1 ging er toch op in. "Ze vonden dat cool. Ik wil ze bedanken, want het was zeer modern en gewaagd van hun kant dat ze dit gedaan hebben."

Deze week is het de Week van de Belgische muziek bij VRT. Liebens vroeg Stromae wat zijn favoriete Belgische nummer is. "Ik twijfel tussen "Ces gens-là" van Jacques Brel en "Putain, putain" van Arno. "Ces gens-là" vind ik een zeer goed gemaakt nummer", zegt hij. Ook zijn favoriete Belgische album is van Brel, welk album maakt daarbij niet uit.