Nog geen akkoord om energiefactuur te drukken: "Hoe lang, premier De Croo, zult u ons geduld op de proef stellen?"

Dat was Vincent Van Peteghem, CD&V-minister van Financiën, die toen de stijgende energieprijzen en dus de stijgende facturen wilde milderen met een btw-verlaging. De minister zei: "Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen”.



Van Peteghem wilde daarmee ook zijn bocht verklaren, want tot enkele dagen voor zijn uitspraak had de minister van Financiën altijd volgehouden dat een btw-verlaging "zijn doel voorbijschoot omdat ze voor iedereen van toepassing is", waarbij hij steevast het beruchte beeld gebruikte van het "grote verwarmde zwembad".