Kernkabinet zoekt andermaal oplossing voor hoge energiefacturen

Sinds vanavond zitten de topministers van de federale regering weer bijeen om een oplossing te vinden voor de torenhoge energiefacturen. Daarover zijn de ministers van de Vivaldi-coalitie nu al weken aan het bikkelen, maar een oplossing hebben zo nog altijd niet gevonden. Misschien gebeurt dat wel vanavond of in de loop van de nacht. De tijd dringt nochtans, want de periode voor het sociaal tarief voor minder begoeden moet dringend verlengd worden.