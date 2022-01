Kliffen van 1 à 2 meter aan de kust door storm Corrie en springtij

Onder andere in Bredene, Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist en Raversijde bij Oostende zijn er op het strand kliffen ontstaan, soms tot 2 meter hoog. Door het springtij en de voorspelde storm Corrie werden er hoge waterstanden verwacht. "Rond de middag stonden de waterstanden op 5,70 meter", vertelt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). "Dat paste perfect binnen de verwachtingen van de storm en het effect ervan zie je nu aan onze stranden. Want daardoor hebben er zich op de gebruikelijke plaatsen opnieuw kliffen gevormd."

Het is al de tweede keer in 2022 dat er kliffen zijn ontstaan op het strand. Begin januari gebeurde dat ook al bij het springtij. "Toen hebben we vlug ingegrepen om de zandkliffen weg te werken met machines. Want tijdens de kerstvakantie kwamen veel mensen naar zee om te wandelen. Kliffen kunnen dan gevaarlijk zijn, ze kunnen instorten als mensen te dichtbij komen of mensen kunnen vallen of zelfs onder het zand terechtkomen. Daarom vragen we aan alle wandelaars om ook deze week voorzichtig te zijn op het strand."

In Wenduine worden de hoofdtrappen naar het strand tijdelijk afgesloten om te vermijden dat er veel mensen naar de hoge zandkliffen zouden wandelen.