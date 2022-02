Lek zet delen van Peer en Houthalen-Helchteren zonder water: “Gelukkig hebben we tegenwoordig alcoholgel op school”

Een waterlek heeft heel wat woningen in de omgeving van Peer en Houthalen-Helchteren maandagvoormiddag zonder water gezet. Volgens de Watergroep is het lek ontstaan in een grote leiding tussen de watertorens van Gruitrode en Helchteren. In basisschool De Lakerberg in Laak (Houthalen-Helchteren) werd het handen wassen tijdens de middagpauze creatief opgelost. “We hebben nu eenmaal heel wat bussen alcoholgel staan in tijden van corona”, zegt directeur Koen Van de Paer.