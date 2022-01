Leuven creëert 48 nieuwe volkstuintjes: 'Plek om groenten te telen én elkaar te ontmoeten"

"Op een recente infovergadering kwamen ruim 60 mensen opdagen. Er zijn dus meer kandidaten dan beschikbare percelen. Daarom zullen we voor de toewijzing werken met een reglement", verduidelijkt Dessers. "Factoren die meespelen zijn bijvoorbeeld het feit of je thuis al een tuin hebt of niet. Ook de afstand van je woonplaats tot de volkstuin wordt in rekening gebracht. Wie dichterbij woont, maakt meer kans. En als we er echt niet uitgeraken, dan zal een toewijzing bij loting gebeuren."