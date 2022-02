Lichtervelde plant feest voor wereldkampioen Joran Wyseure

Een groep supporters van het Gildhofcomité volgde zaterdag de wedstrijd op de televisie in een café op de markt van Lichtervelde. Marc Vantieghem: "Het was zenuwslopend. Ik ben in dat ene uur enkele jaren ouder geworden. Joran reed lang alleen. Ik kreeg het nog even benauwd voor Emiel Verstrynge maar gelukkig kwam die niet tot bij Joran."

De wereldtitel van Joran gaat niet onopgemerkt voorbij in Lichtervelde. "Het leeft hier echt. Lichtervelde is een kleine gemeenschap en iedereen kent wel iemand uit het wielermilieu. Een bakker maakte zelfs speciaal Joran-taartjes. Dinsdagmorgen gaan enkele supporters Joran verwelkomen in Zaventem." Ook het gemeentebestuur heeft plannen voor een groot feest. "Op het einde van het crossseizoen geven we een feest voor Joran. En als hij komend weekend een wedstrijd rijdt, regelen we een echte supportersbus om de verplaatsing te maken", zegt schepen van Sport, Els Kindt (CD&V).