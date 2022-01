Maandag extra zitting PFOS-commissie met Demir en OVAM

Er komt een extra hoorzitting van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het Vlaams Parlement. Aanleiding is de aangetekende brief die afvalstoffenmaatschappij OVAM naar de commissie had gestuurd. Tijdens de extra zitting zullen OVAM-topvrouw Henny De Baets, voormalig bevoegde ministers Joke Schauvliege (CD&V), Ben Weyts (N-VA), naast huidig minister Zuhal Demir (ook N-VA) opnieuw gehoord worden.