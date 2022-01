Mama's vervangen afwezige leerkrachten in kleuterschool in Hove: "Beter eentje voor de klas, dan 24 thuis"

"We waren bijna genoodzaakt om de klassen te sluiten omdat we gewoonweg niet meer genoeg leerkrachten hadden", vertelt Brigitte Van Dael, de directeur van 't Groen Schooltje in Hove. "Een van de mama's kwam dan met het idee om zelf in te springen, en er waren al snel meerdere kandidaten. Ik heb dan een hele zondag zitten puzzelen met iedereen die beschikbaar was, met als resultaat dat we twee kleuterklassen toch kunnen openhouden."